Google Chrome : vers un « bonus-malus » au nom d’un Web plus rapide

Est-ce à Google de décider de ce qu’est une « bonne expérience utilisateur » ?

La question est revenue plusieurs fois en réaction à un tweet d’Addy Osmani.

L’intéressé a relayé, ce lundi, un article cosigné avec deux autres membres de l’équipe de développement de Chrome.

Il y fait part d’une expérimentation visant à signaler la vitesse de chargement des sites.

In the future, Chrome would like to reward sites delivering typically fast experiences, while providing transparency into sites that may load slowly with badging in our UI:https://t.co/39NgRRqNfZ pic.twitter.com/MqvCwNGo7Z

— Addy Osmani (@addyosmani) November 11, 2019