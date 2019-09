Google Cloud active des leviers HANA et Kubernetes

Un peu plus d’espace pour HANA* sur Google Cloud.

L’offre de « machines à mémoire optimisée » disponible sur Compute Engine est officiellement élargie avec deux VM de 6 et 12 To.

Annoncées au printemps, elles reposent sur des puces Xeon Cascade Lake.

Des instances de même capacité – mais en Xeon Skylake – figurent au catalogue d’AWS. Microsoft propose quant à lui des instances Azure sur mesure jusqu’à 20 To.

À noter, chez Google Cloud, une autre nouveauté : l’arrivée, en bêta, des nœuds GKE protégés.

La base technologique est la même que pour les VM protégées, mais appliquée aux machines de travail sur Kubernetes Engine, version cloud de l’orchestrateur.

Le service est proposé dans toutes les zones Google Cloud, sans surcoût, pour GKE 1.13.6 et les versions ultérieures. Il fonctionne avec les images de nœuds Ubuntu et Container-Optimized OS (Linux avec sécurité optimisée).

Les nœuds protégés vérifient leur intégrité tout au long de leur cycle de vie à travers des fonctions telles que :

Pour illustrer les avantages de cette technologie, Google donne l’exemple d’une faille révélée l’an dernier. Elle avait permis d’accéder à tout un cluster en compromettant un conteneur via la fonctionnalité de capture d’écran de Shopify Exchange.

À noter que l’activation des nœuds protégés sur un cluster en exclut de fait les nœuds non protégés.

* SAP maintient une liste des plates-formes IaaS officiellement prises en charge par HANA. Elle est consultable par ici.

Photo d’illustration : Sundar Pichai, CEO de Google, lors de la conférence Google Cloud Next ’18 (du 24 au 26 juillet à San Francisco)

