Google Cloud : une nouvelle vague de 4 certifications

La pénurie de compétences touche toutes les plateformes de Cloud public et celle de Google n’échappe pas à la règle. Selon la firme de Moutain View, citant un sondage du site d’emploi Indeed, les offres d’emploi concernant Google Cloud serait même la catégorie qui enregistre la plus forte croissante.

Une raison suffisante pour monter en puissance sur son programme de certification avec 4 nouvelles offres :

– Professional Cloud Developer

– Professional Cloud Network Engineer (beta)

– Professional Cloud Security Engineer (beta)

– G Suite Certification

Cette offre vient compléter l’existant, composée de 3 certifications : Professional Cloud Architect, Professional Data Engineer et Associate Cloud Engineer.

Google Cloud Platform indique qu’elle va poursuivre la localisation des certifications et des formations dans plusieurs pays.

Le marché mondial des services de cloud public pourrait peser 206,2 milliards de dollars en 2019, contre 175,8 milliards en 2018, rapporte Gartner.

Si ses prévisions ont moins élevées que celles publiées au printemps dernier, le secteur affiche une solide croissance à deux chiffres (+21% attendus en 2018, +17,3% en 2019).

L’IaaS enregistre la plus forte hausse (+27,6% à 39,5 Md$ en 2019) mais la demande s’oriente d vers des modèles de services regroupant IaaS et PaaS. Le SaaS (Software as a service) génère à nouveau le plus de revenus (+17,8% à 85,1 Md$ attendus en 2019), selon Gartner.

La gestion des processus métiers ( BPaaS) arrive ensuite passant de 46,6 Md$ en 2018 à 50,3 Md$ en 2019. Les plateformes en tant que service (PaaS) suivent (de 15,2 Md$ en 2018 à 18,8 Md$ en 2019). Enfin, les services de gestion et de sécurité cloud génèrent eux aussi des revenus en hausse (10,7 Md$ en 2018 à 12,5 Md$ en 2019).