Cloud public : 17% de croissance attendue en 2019

La demande des entreprises pour du cloud public s’oriente vers des services intégrés IaaS et PaaS. Une aubaine pour AWS, Microsoft, Alibaba et consorts.

Fortement dynamique, le marché mondial des services de cloud public pourrait peser 206,2 milliards de dollars en 2019, contre 175,8 milliards en 2018, rapporte Gartner.

Les prévisions de la société d’études sont moins élevées que celles publiées au printemps dernier. Malgré tout, le secteur affiche toujours une solide croissance à deux chiffres (+21% attendus en 2018, +17,3% en 2019).

L’infrastructure en tant que service (IaaS) s’octroie la plus forte hausse (+27,6% à 39,5 Md$ en 2019). Mais la croissance du segment est moins prononcée que ne le pensait Gartner en avril. La demande s’orientant davantage vers des modèles de services regroupant IaaS et PaaS. Ainsi, 90% des entreprises utilisatrices des services d’infrastruture de cloud public l’adopterait à horizon 2021. Une telle approche étant davantage adaptée aux environnements hybrides et multi-cloud dans lesquels elles évoluent.

De quoi accentuer la domination des grands acteurs mondiaux de l’hyperscale, parmi lesquels : Amazon Web Services (AWS), Microsoft (Azure), Alibaba, Google, IBM et Oracle.

Applications dans le cloud

Il n’y pas que le IaaS et le PaaS qui se portent bien. Le SaaS (Software as a service) aussi.

En effet, le segment du logiciel en tant que service (SaaS) génère à nouveau le plus de revenus (+17,8% à 85,1 Md$ attendus en 2019), toujours selon Gartner.

La gestion des processus métiers dans le cloud ou BPaaS arrive ensuite (passant de 46,6 Md$ en 2018 à 50,3 Md$ en 2019). Les plateformes en tant que service (PaaS) suivent (de 15,2 Md$ en 2018 à 18,8 Md$ en 2019).

Enfin, les services de gestion et de sécurité cloud génèrent eux aussi des revenus en hausse (10,7 Md$ en 2018 à 12,5 Md$ en 2019).

