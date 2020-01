Google ferme App Maker : du low-code au no-code

App Maker n’a plus qu’un an à vivre.

Google a fixé au 19 janvier 2021 la fermeture de cet outil de développement low code.

Officiellement motivée par un « faible usage », l’extinction sera progressive :

Google avait ouvert App Maker en novembre 2016 dans le cadre d’un programme « Early Adopter ». Il l’avait rendu disponible pour tous les clients G Suite Business, Enterprise et Education en juin 2018.

L’outil se fonde sur une interface en material design qui permet de créer des applications en glissant-déposant des widgets. On peut les personnaliser avec des scripts, ainsi qu’avec HTML, CSS, JavaScript et JQuery.

Les applications ne peuvent pas migrer directement vers une autre plate-forme. Mais Google propose plusieurs services qui prennent en charge les bases de données CloudSQL :

Pour faciliter la transition, les administrateurs G Suite ont reçu un e-mail avec un fichier CSV listant les applications utilisées dans leur organisation.

Illustrations © Google

