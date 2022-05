Google Street View : 15 ans déjà…

Le service de navigation Google Street View fête ses 15 ans et accueille de nouvelles fonctionnalités.

Il y a plus de 15 ans émergeait chez Larry Page, co-fondateur du moteur de recherche Google, l’idée de capter une vue à 360° du monde entier.

C’est là qu’est né, en 2007, le service Google Street View, qui permet à ses nombreux utilisateurs de visualiser un panorama complet des voies publiques, rues et de certains des lieux insolites d’une centaine de pays, comme si vous y étiez.

Une nouvelle caméra pour faire de belles images Street View

Si aujourd’hui Google Street View offre un accès plutôt global grâce à quelque 220 milliards d’images, la firme de Mountain View continue d’inventer le service intégré à Google Maps, et promet pour demain des cartes immersives.

Aujourd’hui, les images insérées dans Google Street View sont captées par des voitures (que vous avez peut-être déjà pu croiser) et des Trekkers, ces équipements au format sac à dos qui permettent la prise de photos à 360° et que des photographes ou voyageurs peuvent embarquer sur des lieux trop difficiles d’accès pour les véhicules.

Et justement, parmi les annonces faites par Google, le test d’une nouvelle caméra qui pourrait prendre officiellement du service dès l’année prochaine. Celle-ci pourra faciliter la collecte d’images de haute qualité dans de nouveaux lieux.

Google a aussi indiqué que le Burj Khalifa, la Tour Eiffel et le Taj Mahal étaient les trois lieux les plus visités dans le monde depuis son service.

La charge, la puissance de calcul et la résolution intégrées à une voiture pourront être disponibles dans une seule caméra de 7 kilos, personnalisable et plus facilement transportable.

Google améliore l’expérience Street View

Autre nouveauté débarquée sur le service Street View : le voyage dans le temps. On exagère à peine car dès aujourd’hui, Google déploie sur mobile une fonctionnalité permettant aux utilisateurs de consulter, pour un même lieu, les différentes photos prises par Street View au fil des années.

Diverses améliorations ont aussi été apportées à Google Maps par Street View. Notons par exemple la mise à jour des informations sur les entreprises, et ce en temps réel, mais également une navigation plus simple, en intérieur comme en extérieur, sur Live View.

Google Arts & Culture propose aux internautes, en parallèle de cet anniversaire et en partenariat avec le musée de l’Armée et les Invalides, de découvrir au cœur de ces deux lieux des promenades à 360°. Avec des images du Dôme des Invalides, au plus près de la crypte du tombeau de Napoléon 1er jusqu’au Lanternon… la visite virtuelle vaut le coup d’œil.

Alexandre Boero

Images : @Alphabet