Google tire vraiment un trait sur Flash

Il ne devrait bientôt plus y avoir de trace de Flash dans Google Search.

Le moteur arrêtera d’indexer, d’ici à la fin de l’année, les contenus reposant sur cette technologie.

Il avait véritablement commencé à les prendre en compte à l’été 2008, parallèlement à Yahoo.

De manière générale, vidéos et animations n’ont jamais été indexées. Seuls l’ont été les contenus textuels (y compris les liens) figurant aussi bien sur des sites « full-Flash » qu’au sein d’éléments tels que les menus et les boutons.

En toile de fond, le blocage désormais effectif de Flash Player sur les principaux navigateurs Internet.

Sur Chrome, le greffon est désactivé par défaut depuis juillet 2019*. Il est possible de l’activer dans les paramètres, mais l’utilisateur doit en autoriser l’exécution site par site, et ce à chaque nouvelle session de navigation.

Plusieurs étapes avaient été franchies auparavant :

D’autres services Google ont suivi le mouvement. Par exemple le réseau publicitaire, où les bannières Flash n’ont plus droit de cité depuis 2017.

* Avec Chromium, la transition aura lieu en décembre 2020, parallèlement à la fin du support de Flash par Adobe.

