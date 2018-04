Grasshopper : une app signée Google pour apprendre à coder en JavaScript

Area 120, l’incubateur interne de Google, publie une application mobile d’apprentissage du code pour les débutants répondant au nom de Grasshopper.

Disponible pour iOS et Android, cette application apprend aux futurs codeurs comment écrire du code en JavaScript, au gré de courtes leçons.

L’équipe en charge de son développement a opté pour le JavaScript car ce langage est utilisé par plus de 70 % des développeurs professionnels.

Un processus d’apprentissage graduel

Grasshopper propose une série de cours, commençant par «Les fondamentaux», via lesquels les utilisateurs apprendront comment le code fonctionne, ainsi que diverses terminologies telles que les fonctions, variables, chaînes, boucles, tableaux, conditionnels, opérateurs et objets.

L’app poursuit ensuite sur deux autres cours où les codeurs apprendront à dessiner des formes en utilisant la bibliothèque D3.js (bibliothèque graphique JavaScript pour l’affichage de données numériques sous forme graphique et dynamique) et pensuite créer des fonctions plus complexes à base de D3.js.

Les cours ont été conçus comme une série de puzzles et de quiz de plus en plus difficiles au fur et à mesure de la progression dans l’application.

Pour compléter l’expérience, un onglet “Réalisations” vous montre vos séquences de codage, les clés JavaScript que vous avez apprises et tous les concepts que vous avez déverrouillés. Il y a aussi une section Code Playground qui vous donne libre cours pour créer ce que vous voulez.

Pour aller plus loin

Selon Google, « apprendre à coder ouvre de nouvelles portes, crée de nouveaux passe-temps, développe de nouvelles compétences, étend votre réseau et lance de nouvelles carrières ».

La firme de Mountain View propose par ailleurs des perspectives à ceux qui désirent aller plus loin après avoir terminé l’application.

A cet effet, Google s’est associé à Coursera et à LaunchCode pour aider ces personnes désireuses de poursuivre leurs études en informatique après avoir terminé le jeu à découvrir les cours et les programmes appropriés.

Les cours proposés sont en effet la prochaine étape naturelle après avoir terminé le programme d’études de Grasshopper.

D’autres acteurs ont creusé le sillon des apps permettant d’apprendre des langages informatiques.

C’est le cas de Codecademy qui propose des cours gratuits dans des langages populaires tels que JavaScript, Python et Ruby, tandis que l’application de Google se concentre, elle, uniquement sur le JavaScript.

(Crédit photo : @Google)