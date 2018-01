Haven: Edward Snowden veut renforcer la confidentialité sur le smartphone

Edward Snowden s’engage dans le renforcement de la confidentialité des communications électroniques par smartphone à travers l’app Haven.

Comment l’ex-employé de la NSA, qui est devenu un célèbre lanceur d’alerte en révélant les dérives dans les pratiques de cyber-écoute de la puissante agence américaine de renseignement, y parvient-il ? Il soutient le développement d’une application sous Android baptisée Haven et décrite comme un “système de sécurité personnel”.

Il a vocation à protéger les utilisateurs de smartphones des éventuelles interceptions de communications en lien avec l’environnement physique et réalisées par le biais de capteurs ou de composants intégrés dans le terminal : appareil photo (APN), microphones, gyroscopes, accéléromètres….

Une sécurité renforcée qui devrait permettre de quitter la chambre de son hôtel en toute quiétude, tout en laissant son smartphone se recharger par le biais d’un câble USB connecté à son ordinateur portable, selon Silicon.co.uk.

Depuis son exil en Russie (en disposant du statut de réfugié politique), Edward Snowden n’est pas en mesure d’utiliser un téléphone mobile au regard des risques d’écoutes de communication. Ce qui ne l’empêche pas d’étudier les moyens pour renforcer les dispositifs de communication par smartphone.

Pour l’exploitation de Haven, Edward Snowden s’appuie notamment sur l’app de communication chiffrée Signal pour les notifications d’alerte. Et il est possible d’activer à distance le monitoring de son smartphone en utilisant le réseau de serveurs cachés Tor. Aucune donnée n’est transmise à travers des plateformes Cloud tierces, selon les instigateurs du projet.

Dévoilée en fin d’année dernière avec le soutien de Freedom of the Press Foundation (Edward Snowden est le président du conseil d’administration de cette organisation californienne à but non lucratif) et le collectif de développeurs Guardian Project, l’application est disponible en bêta sur Google Play (mais aussi F-Droid, une déclinaison open source de la marketplace de Google).

Elle s’adresse en priorité aux dissidents dans les pays à régime autoritaire, aux défenseurs des Droits de l’Homme et aux journalistes dans le monde entier.

Vidéo de présentation de l’app Haven (via YouTube) :