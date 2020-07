Health Data Hub : Oracle brandit sa nouvelle certification HDS

Oracle élargit sa communication sur la certification d’hébergeur de données de santé (HDS).

Le groupe américain en bénéficie depuis le 1er juin 2020. Il l’a progressivement intégrée à son discours ces dernières semaines… jusqu’à la publication, ce 16 juillet, d’un communiqué officiel.

En toile de fond, un appel d’offres que le gouvernement entend publier « dans les prochains mois » pour le Health Data Hub. Dans le contexte de l’épidémie de coronavirus, Microsoft avait décroché la timbale à la faveur d’une procédure de mise en place accélérée. Mais ce choix – que le juge administratif a validé ultérieurement – a fait l’objet de critiques. Assez pour que le gouvernement accepte l’idée « d’avoir un choix plus large ».

La certification* englobe l’ensemble des régions commerciales d’Oracle (23, dont 4 en Europe, à Amsterdam, Francfort, Londres et Zurich).

Nous sommes en attente d’un retour concernant les activités qu’elle couvre.

Ces dernières sont pour le moment au nombre de 6, chacune correspondant à un « niveau HDS ». D’un côté, l’hébergement d’infrastructure physique (niveaux 1 et 2, portant respectivement sur les sites physiques et l’infrastructure en elle-même). De l’autre, l’infogérance, avec :

Des « poids lourds » mondiaux du cloud, Microsoft avait été le premier à se voir attribuer la certification, en novembre 2018, pour l’ensemble des niveaux. Google avait suivi en juillet 2019 ; IBM, en décembre de la même année.

AWS est aussi sur la liste, depuis mars 2019. Mais sans le niveau 5 (administration du SI), comme OVH d’ailleurs. La firme estime qu’elle opère de l’infrastructure et que ses clients restent responsables de la gestion de leurs applications sur le cloud.

Le gouvernement a reconnu que l’activité correspondant au niveau 5 « est à la limite de ce qu’on qualifie normalement d’hébergement ». Il avait affirmé, l’an dernier, vouloir engager des travaux susceptibles de déboucher sur un dispositif d’encadrement spécifique.

Fin juin, l’ANS (Agence nationale de santé publique) a ouvert une consultation visant à « clarifier la définition » de l’activité en question. Les contributions seront reçues jusqu’au 3 septembre 2020.

* Oracle a choisi Ernst & Young pour mener la procédure de certification. Celle-ci lui est délivrée pour trois ans, moyennant un audit tous les 12 mois.

Did you find apk for android? You can find new Free Android Games and apps.