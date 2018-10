IA : edge computing sous le microwatt avec la puce de Syntiant

Si intelligence artificielle (IA) et cloud sont largement associés, l’edge computing est une autre approche qui a également le vent en poupe.

L’edge computing IA à l’ère du microwatt

C’est dans cette optique que Syntiant a développé sa première puce avec une puissance consommée de l’ordre du microwatt. Baptisé NPD (pour processeur de décision neuronale), il présente, selon la startup, une efficacité 50 fois supérieure à celle des architectures numériques traditionnelles à programme mémorisé.

Une prouesse qui n’a pas échappé aux investisseurs qui n’ont pas hésité à débourser 25 millions de dollars en échange d’actions de série B.

Le tour de table a été mené par le fonds de capital-risque M12 de Microsoft, avec la participation du fonds Amazon Alexa, d’Applied Ventures, d’Intel Capital, de Motorola Solutions Venture Capital et de Robert Bosch Venture Capital.

Syntiant élargira également son conseil d’administration avec la nomination de Samir Kumar, directeur général de M12, et de Bret Johnsen, directeur financier de SpaceX, qui exercera les fonctions d’administrateur indépendant.

Une première puce commerciale en 2019

Kurt Busch, PDG de Syntiant estime que “grâce à la participation d’investisseurs existants et de nouveaux, et aux conseils plus approfondis de notre conseil d’administration élargi avec les ajouts de Samir Kumar et Bret Johnsen, nous serons en mesure de commercialiser la technologie de réseau neuronal de Syntiant pour les dispositifs alimentés par batterie afin de véritablement permettre une intelligence artificielle omniprésente.”

La puce en question, un NPD capable de 20 téra-opérations / watt, devrait être échantillonnée au premier semestre de l’année prochaine.

LA startup a par ailleurs déjà présenté un prototype de NDP il y a quelques semaines durant l’OktoberTech 2018 d’Infineon.

(Crédit photo : YAKOBCHUK VASYL – Shutterstock.com)