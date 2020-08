Informatique quantique : AWS pousse Amazon Braket

Le fournisseur cloud Amazon Web Services (AWS) a officialisé le lancement de son service managé d’informatique quantique Amazon Braket.

Dévoilé lors de la conférence re:Ivent 2019, Amazon Braket fournit aux utilisateurs un environnement de développement. Sa cible : les développeurs et les chercheurs.

« Notre objectif pour Amazon Braket est d’être un catalyseur d’innovation au sein de la communauté quantique, rassemblant des développeurs de matériel et de logiciels, des chercheurs et des utilisateurs finaux », a déclaré Bill Vass, vice-président de la technologie chez AWS. « Amazon Braket permet aux entreprises de commencer facilement à expérimenter l’informatique quantique aujourd’hui, qu’elles débutent tout juste l’exploration des possibilités [offertes] ou qu’elles connaissent déjà différentes technologies quantiques et soient prêtes à les utiliser comme outil de recherche. »

Via Braket, les développeurs peuvent créer leurs propres algorithmes quantiques ou choisir parmi un ensemble d’algorithmes existants. Amazon Braket fournit également une sélection de simulateurs quantiques pour tester ces algorithmes.

Les clients ont aussi la possibilité d’exécuter leurs algorithmes sur des architectures matérielles de partenaires (D-Wave, Rigetti, IonQ…) d’Amazon Web Services.

Selon Bill Vass, le cloud va devenir « le principal moyen pour les clients d’accéder aux ordinateurs quantiques et de combiner ces systèmes avec le calcul haute performance classique pour certains types de recherche à forte intensité de calcul. »

Qu’en est -il de la disponibilité du service ?

Dans un premier temps, Amazon Braket est accessible aux États-Unis dans des régions AWS USA Est (Virginie du Nord) et USA Ouest (Californie du Nord et Oregon). D’autres régions seront couvertes « à l’avenir », a indiqué le fournisseur de services cloud.

