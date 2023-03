Informatique quantique : IBM et Ikerbasque font alliance

L’alliance doit aboutir à l’installation au Pays Basque espagnol, plus précisément à Saint-Sébastien, du centre de calcul quantique IBM-Euskadi.

IBM et la Fondation basque pour la science (Fundación Ikerbasque) officialisent leur alliance.

Ce partenariat doit aboutir à l’installation au Pays Basque espagnol, plus précisément sur le campus d’Ikerbasque à Saint-Sébastien, du centre de calcul quantique IBM-Euskadi.

Géré par IBM, le centre de calcul quantique basque sera doté d’un calculateur Quantum System One de 127 qubits.

Après l’Allemagne, plus exactement la région du Bade-Wurtemberg, le Pays Basque espagnol va donc abriter le second ordinateur quantique IBM qui entrera en fonction en Europe. La communauté de chercheurs locaux et leurs partenaires internationaux sont les destinataires.

Le centre IBM-Euskadi opérationnel fin 2024

Physique, science de l’information, science et génie des matériaux… « Le centre de calcul quantique IBM-Euskadi est une preuve supplémentaire de notre engagement à créer des communautés d’innovation ouvertes pour résoudre les problèmes les plus complexes de notre époque », a déclaré Darío Gil, vice-président et directeur de recherche chez IBM.

Le centre de calcul quantique basque devrait être opérationnel d’ici la fin d’année 2024.

L’ambition affichée par IBM et Ikerbasque est de soutenir la recherche en exploitant la puissance de l’informatique quantique.

Comment ? En fournissant aux chercheurs et à leur écosystème un environnement d’exécution conteneurisé pour les programmes quantiques via les services Qiskit Runtime.

La Fondation basque pour la science et la multinationale américaine, par ailleurs, veulent contribuer à l’augmentation du nombre de talents formés aux technologies quantiques.

Euskadi rejoint ainsi plus de 200 membres du Quantum Network d’IBM. « Nous collaborerons activement avec ce réseau et nous apporterons toutes nos connaissances pour continuer à développer cette technologie », a expliqué Iñigo Urkullu, président du gouvernement basque.

L’autorité exécutive conforte ainsi sa stratégie de recherche Ikur 2030 qui vise à renforcer la production scientifique du Pays Basque et son rayonnement international.

Outre les technologies quantiques, les neurosciences, la neutronique, le supercalcul et l’intelligence artificielle (IA) font partie des domaines de recherche investis.