Inria et l’Université de Montpellier unissent leurs forces

Science des données, simulation numérique, télédétection, analyse statistique, robotique… L’institut national de recherche en sciences et technologies du numérique (Inria) et l’université de Montpellier (UM) ont négocié un nouvel accord de partenariat stratégique.

La création de « l’antenne Inria de l’Université de Montpellier » consolide cette alliance.

A travers elle, les deux parties ambitionnent de :

– Faciliter les interactions à travers une stratégie et des dispositifs conjoints sur site

– Amplifier les coopérations existantes

– Ouvrir de nouveaux champs de coopération

Il s’agit en outre de « renforcer une collaboration et un engagement commun dans le domaine des sciences et des technologies du numérique », a déclaré Philippe Augé, président de l’Université de Montpellier. Pour ce faire, l’antenne sera dotée d’une équipe RH chargée d’attirer et retenir les « meilleurs » talents et de renforcer les équipes-projets des deux entités. Le pôle ainsi constitué contribuera à la diffusion de la culture scientifique et technique sur le territoire. Il est question, par ailleurs, de renforcer l’attractivité internationale du site.

L’appui de partenaires publics (enseignement, recherche, innovation) et de partenaires privés, français et internationaux, viendra soutenir l’ensemble.

Inria et UM : un partenariat de longue date

Les deux entités coopèrent depuis 20 ans, à travers des équipes-projets communes. Celles-ci contribuent à plusieurs programmes liés à la science des données, à la simulation et au contrôle appliqués à différents secteurs : santé, environnement, agriculture.

Leus contributions à des projets multi-acteurs, dont l’institut de convergence #DigitAg (Inria – LIRMM – CNRS – UM), le LabeX Numev et l’I-Site Muse « Montpellier Université d’Excellence », ont renforcé le lien. La création de l’antenne Inria de l’UM vient couronner le tout.

« Notre dynamique se fonde sur la cohérence et les synergies entre politique nationale et politique de site », a expliqué Bruno Portisse, président et directeur général d’Inria. « En créant l’antenne Inria de l’Université de Montpellier, Inria confirme son engagement pour renforcer des universités de recherche de rang mondial ».

L’antenne Inria de l’UM préfigure un futur « Centre Inria de l’Université de Montpellier ». Après Bordeaux, Grenoble, Lille, Lyon, Nancy, Paris, Rennes, Sophia Antipolis ou encore Saclay. Inria, dont le siège est basé dans les Yvelines, dispose également d’un centre hors de France, Inria Chile.