IoT : Amazon simplifie l’intégration de ses SDK

Une seule implémentation et vous pourrez utiliser plusieurs SDK Amazon sur vos objets connectés. C’est la promesse d’un service qu’AWS vient de lancer, en préversion.

Nommé Amazon Common Software (ACS) for Devices, l’outil est compatible avec FreeRTOS et les distributions Linux embarquées.

On peut l’utiliser sur deux plates-formes de référence : ESP32 et Raspberry Pi 4. Une couche d’abstraction (DPK) permet de l’exploiter à plus large périmètre.

La mise en œuvre des différentes fonctions peut se faire à travers des composants logiciels que fournit Amazon. Ils sont dit « optimisés », avec une empreinte allant de 16 Ko de RAM (accessoires pour l’Echo Flex) à 320 Ko (appareils autonomes).

Deux SDK sont pour le moment pris en charge : AWS IoT et FFS (Frustration-Free Setup, destiné à simplifier la configuration par l’utilisateur final). La liste doit s’allonger d’ici à la fin de l’année avec Alexa Voice Service.

Illustrations © Amazon