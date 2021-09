Sécurité de l’IoT : l’UE cherche encore la bonne voie

Vers une réglementation européenne pour la sécurité de l’IoT ? La question n’est pas nouvelle, jusqu’au niveau des instances concernées. Mais on en reparle après un « coup de projecteur » à l’occasion du discours annuel sur l’État de l’Union.

« Si tout est connecté, tout peut être piraté », a déclaré Ursula von der Leyen. La présidente de l’UE venait d’aborder le sujet de la politique européenne de cyberdéfense. Et avait prêché la « définition de standards communs » sous l’égide d’une loi « cyber-résilience ».

Dans l’absolu, Ursula von der Leyen n’a jamais fait directement référence à l’Internet des objets. Les défenseurs d’une telle loi se sont toutefois empressés de rebondir sur ses propos. Parmi eux, Bart Groothuis, du Parti populaire pour la liberté et la démocratie (Pays-Bas), député européen et rapporteur de la directive NIS 2.

A new and much needed EU cybersecurity law for connected devices will benefit all Europeans. With security by design and security throughout the lifecycle of every product in your home or supply chain, both citizens and enterprises will benefit https://t.co/h7P6nxJtIZ pic.twitter.com/I9AKME6oRq

On a également réagi du côté d'Euroconsumers. Le groupement d'organisations de consommateurs (Belgique, Espagne, Italie, Portugal) a rappelé les résultats de son enquête #TheHackableHome. Dans ce cadre, il a démontré la fragilité de l'IoT domestique.

If everything is connected, everything can be hacked.” - @vonderleyen

We couldn’t agree more. Our Hackable Home project showed that the smart devices in our homes are not secure.

We welcome the @EU_Commission’s move to bring common security standards to the #IOT

#SOTEU https://t.co/ZR5QIYXWtx

— Euroconsumers (@euroconsumers) September 16, 2021