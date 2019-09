IoT : Bouygues Telecom unifie son offre sous la marque Objenious

Want create site? Find Free WordPress Themes and plugins.

Comment adresser le marché de l’IoT ? Pour Bouygues Telecom, la réponse passe par une offre globale de bout en bout, regroupant ses activités dans le domaine du Machine to Machine (M2M) et du réseau bas débit Lora sous la marque unique Objenious, sa filiale lancée en 2016.

Le réseau d’Objenious repose sur la modulation radio LoRa et sur le protocole LoRaWAN. Bouygues Telecom est membre fondateur de la LoRa Alliance qui compte compte près de 65 opérateurs dans le monde.

« Grâce à la complémentarité de ses différents réseaux (LoRa®, 2G, 3G, 4G et bientôt 5G), Bouygues Telecom est en mesure de développer une offre IoT globale et des solutions toujours plus innovantes et personnalisées. » indique l’opérateur.

En avril dernier, Objenious avait annoncé porter l’ensemble des données collectées sur son réseau national sur la plateforme Azure IoT central de Microsoft.

« Cette interconnexion permet aux entreprises d’utiliser tous les objets référencés aux catalogues Objenious et d’en exploiter les données sur la solution SaaS Azure IoT Central. Ce sont des millions de données au service de l’économie énergétique de communes, de l’optimisation de process de grands groupes industriels ou de géolocalisation d’équipements d’entreprises logistiques qui seront potentiellement collectées sur cette plateforme. »

La nouvelle activité sera pilotée par Bernardo Cabrera, rentré en 2003 chez Bouygues Telecom, qui a participé au lancement d’Objenious.