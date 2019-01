IoT : Canonical annonce l’OS Ubuntu Core

Canonical a décidé d’investir le marché de l’Internet des objets (IoT) en lançant son propre système d’exploitation baptisé Ubuntu Core . Il repose sur la base de code d’Ubuntu 18.04 Long Term Support (LTS) et se caractérise par une taille d’image très réduite, 260 Mo.

Il s’agit de la plus petite distribution Linux, taillée pour les objets connectés ainsi que les conteneurs. Compatible avec les processeurs ARM et Intel, Ubuntu Core gère les applications 32 et 64 bits et peut tourner notamment sur des produits Dell, Rigado, Intel, Qualcomm, Samsung et NXP.

La taille réduite de l’OS n’est pas seulement idéale pour son installation, elle limite également la surface d’attaque. En outre, il utilise le format snap d’Ubuntu pour les applications qui a la particularité d’être séparé du reste du système d’exploitation par un bac à sable. Il peut échanger du contenu et fonctionner avec d’autres snaps suivant des règles précises contrôlées par l’utilisateur et les paramétrages généraux du système d’exploitation. Ce cloisonnement limite les risques de propagation si une application vient à être compromise.