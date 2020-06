IoT : quels sont les maillons faibles en entreprise ?

Want create site? Find Free WordPress Themes and plugins.

L’Internet des objets (IoT) constitue un nouvel eldorado pour certains industriels. Il peut aussi constituer un risque non négligeable, soit comme point d’entrée dans les réseaux des entreprises ou en tant que cible principale de malwares spécialisés.

C’est ce que met en exergue une étude* de Forescout Technologies. Le fournisseur de solutions déclare avoir analysé les données mondiales de 8 millions de dispositifs connectés. 5 secteurs sont concernés : services financiers, secteur public, soins de santé, production et commerce de détail.

Les 10 dispositifs connectés qui exposent le plus les réseaux des entreprises (du fait de ports ouverts par défaut et de problèmes de connectivité) sont les suivantes :

1. Solutions de contrôle d’accès physique

2. Systèmes connectés de chauffage, ventilation et climatisation (CVC)

3. Caméras réseau de surveillance

4. Contrôleurs logiques programmables

5. Systèmes de radiothérapie

6. Contrôleurs hors bande

7. Postes de travail en radiologie

8. Systèmes de communication et d’archivage d’images

9. Points d’accès sans fil

10. Cartes de gestion de réseau

Plus largement, les bâtiments intelligents, les appareils médicaux connectés, les équipements réseau et les téléphones IP forment le groupe de dispositifs IoT les plus exposés.

Ports critiques ouverts par défaut

Autre enseignement du rapport : plus de 35% des postes de travail gérés sous Windows dans le secteur des soins de santé, et plus de 30% dans le secteur de la production industrielle, s’appuient sur des versions du système d’exploitation dont Microsoft n’assure plus le support.

De surcroît, dans les services financiers, près de 30% des postes gérés sous Windows n’ont pas été mis à jour avec le correctif de Microsoft permettant de colmater la faille BlueKeep.

L’étude souligne également que, dans le secteur public (gouvernements) près de 10% des appareils étudiés ont le port Telnet 23 ouvert par défaut, et 12% ont les ports FTP 20 ou 21 ouverts par défaut.

« La récente découverte des vulnérabilités Ripple20 nous rappelle que de nombreux équipements peuvent être à risque pour les organisations. Soit le device sera hacké lui-même, avec des conséquences directes sur le service qu’il assure, soit les hackers s’en serviront comme porte d’entrée pour accéder au réseau de l’entreprise », a déclaré Julien Tarnowski, directeur France et Luxembourg de Forescout. Pour le fournisseur spécialisé dans le contrôle d’accès réseau, les entreprises ont intérêt à s’équiper de solutions qui leur permettent d’identifier, gérer et sécuriser automatiquement les équipements qui se connectent sur leurs réseaux.

*source : Forescout – « The Enterprise of Things Security Report » 2020.