Iris, un assistant d’IA conversationnelle en langue des signes

Iris est le premier signbot à comprendre les langues des signes et à y répondre . Développé par Ivès, spécialiste de la surdité, il permet aux personnes sourdes et malentendantes de converser en temps réel.

Autre singularité : il peut exploiter jusqu’à quatre langues distinctes avec la Langue des Signes Française (LSF), la Langue des Signes Québécoise (LSQ), la Langue des Signes Américaine (LSA) et la Langue des Signes Tunisienne (LST).

Que l’agent soit déployé sur écran fixe, tablette mobile ou dans un simple navigateur web, il facilite l’inclusion et l’accessibilité des sourds et malentendants. Derrière Iris, on retrouve et la solution Alive Intelligence (SSAI) de Sopra Steria alimentée par la technologie watsonx Assistant d’IBM.

Iris : une IA au service de l’inclusion

« L’IA peut avoir un réel impact social bénéfique lorsqu’elle résulte d’une collaboration fructueuse entre différents acteurs technologiques, » observe Mohammed Sijelmassi, CTO de Sopra Steria.

Iris est en mesure de briser les barrières de communication liées à la surdité, permettant à ses utilisateurs de participer aux échanges et aux activités numériques quotidiennes de tous leurs collaborateurs.

Les points clefs des mouvements de l’utilisateur sont captés, quelle que soit sa caméra. La requête exprimée en langue des signes est traitée par un service d’assistants numériques personnalisés pour automatiser les tâches documentaires, accéder à une expertise ou améliorer les interactions entre humains et machines.

Les résultats sont rendus par un avatar en trois dimensions produisant instantanément la réponse adaptée à la langue des signes attendue.

La solution s’est enrichie de capacités d’interprétation des mouvements, pour une reconnaissance d’intentions exprimées par les signes.

Iris comprend 4 langues des signes

En démonstration à Bois-Colombes, dans l’Innovation Studio d’IBM, Iris sera bientôt disponible dans les locaux de Sopra Steria de Paris. L’avatar est également accessible sur les sites web d’Ivès, Elioz, Orange, Mutuelle Intégrance, et il rejoindra plusieurs autres sites à l’avenir.

« Il ne s’agit pas tant de rendre le numérique accessible mais bien de fluidifier les relations, le parcours client ou le parcours citoyen, tout en sensibilisant le plus grand nombre » précise Pascal Dupuy, le CEO d’Ivès. « Nous sommes à l’aube d’une révolution pour l’accessibilité des personnes sourdes et malentendantes. »