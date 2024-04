Étude Trends of IT 2024 : comment les managers IT développent leurs projets

Comment les managers IT gèrent-ils les projets au sein de leur DSI ? C’est l’objet de la deuxième édition de Trends of IT.

Comme l’an dernier, cette étude 2024 s’adresse aux managers IT des grands entreprises et des ETI.

Initiée par Silicon et KPMG * , cette deuxième édition s’articule autour de 5 grandes thématiques : Cybersécurité, Intelligence Artificielle, Tech for ESG, Cloud & Multicloud et Data Gouvernance.

Durant plusieurs semaines, nous avons réuni des DSI (CIO), des RSSI (CISO), des managers IT en charge de la data ( CDO), de l’IA et de l’ESG pour comprendre leurs problématiques métier au sein de comités dédiés.

Chaque comité avait pour objectif d’échanger entre pairs sur les objectifs stratégiques, les scénarios d’adoption des solutions et les cas d’usages. A l’issue d’une matinée de travail collaboratif, chaque comité a défini une dizaine de questions pour cerner les principaux enjeux de chacune des 5 thématiques.

Comment développer ses projets IT ?

Pour chaque thématique, le questionnement se concentre sur le « comment ».

Quels sont les leviers les plus efficaces pour une politique ESG ? Comment gérer et outiller une architecture multi-cloud ? Comment mettre en place un management data-centric ?

Vous êtes manager IT d’une grands entreprise ou d’une ETI ? Nous vous invitons à répondre à notre questionnaire ici : bit.ly/trendsofit

En répondant à cette enquête, vous aurez la possibilité d’être invité à un dîner exclusif au Four Seasons Georges V, le 29 mai prochain.

Une occasion de vivre un moment privilégié pour échanger avec d’autres managers IT et découvrir les résultats de Trends of IT 2024 en avant première.