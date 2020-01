Développeurs : les 10 langages de programmation les plus appréciés

Python devance Java et JavaScript au top des langages les plus populaires auprès des développeurs de la communauté CodinGame.

Want create site? Find Free WordPress Themes and plugins.

CodinGame, la plateforme d’apprentissage, de tests techniques et de recrutement, a livré son classement 2020 des langages de programmation et frameworks les plus populaires.

Plus de 21 000 développeurs dans le monde ont participé à l’enquête*, dont 11,5% de femmes cette année (elles étaient 8,7% lors de la précédente édition).

La popularité de Python ne se dément pas. En effet, avec 35,97% de réponses en sa faveur, Python est le langage de programmation le plus apprécié des développeurs interrogés.

En témoigne, le top 10 ci-joint.

Python au sommet de sa popularité

Aux 3e et 4e places, JavaScript (29,48%) et Java (29,10%) sont au coude-à-coude. C# (24,98%), C++ (24,26%), C (13;15%) et PHP (11,47%) suivent. Bash et Kotlin font également partie du top 10 des langages de programmation les plus populaires, selon la société montpelliéraine.

PHP est le plus redouté

Mais un langage très apprécié peut aussi être redouté. PHP (25,10%) obtient la palme dans ce domaine. On retrouve également Java (23,93%) et Javascript (21,29%), ou encore, en 9e position, Python (8,39%) parmi les 10 langages de programmation les plus redoutés.



Malgré tout, Javascript, Java et Python sont, avec C++, les langages les plus connus du panel : plus de la moitié des développeurs interrogés disent savoir coder dans ces langages.

Node.js au top des frameworks

Qu’en est il du côté des frameworks de développement ?

Ce sont Node.js, React et .NETCore que les développeurs déclarent connaître le mieux.

*(CodinGame « 2020 Developer Survey »).

(crédit photo de une : Negative Space via Pexels)