Kubernetes : Nutanix lance Karbon 2.1

Nutanix, spécialiste américain des infrastructures définies par le logiciel et des systèmes hyperconvergés, a livré la version 2.1 de son gestionnaire Karbon.

La solution est conçue pour faciliter le déploiement et la gestion de clusters Kubernetes (orchestration de conteneurs) « prêts pour la production ».

Dans sa version 2.1, Karbon intègre nativement le logiciel open source Calico de mise en réseau et de sécurisation des conteneurs. Calico devient ainsi l’outil CNI (Container Network Interface) par défaut de Karbon.

Avec Calico et Karbon « les développeurs et les opérateurs de clusters Kubernetes bénéficient d’une expérience cohérente et d’un ensemble de capacités qui accélèrent [les pratiques] », a déclaré Amit Gupta, vice-président du management produit chez Tigera. Partenaire de Nutanix, Tigera contribue largement au développement de Calico.

Api et clonage de volume de stockage

Karbon 2.1 prend également en charge le clonage et l’expansion du volume de stockage (Container Storage Interface, CSI) pour faciliter la protection des données.

Par ailleurs, l’intégration avec Nutanix Calm (orchestration applicative), ServiceNow (ITSM) et d’autres solutions pouvant émettre des appels d’API, a été renforcée. Pour faciliter l’automatisation et le provisionnement granulaire des clusters Kubernetes.

Angelo Luciani, community manager chez Nutanix, en dit davantage dans un billet de blog. « Grâce aux API améliorées de Karbon, les utilisateurs peuvent provisionner des clusters Kubernetes à la demande (par développeur, par projet, etc.) Et automatiser la collecte de fichiers kubeconfig pour un cluster donné. Il est désormais également possible d’automatiser l’accès SSH aux nœuds du cluster, à des fins de débogage. »

Karbon a été lancé initialement en avril 2019 en tant que composant intégré à Nutanix AHV, sa solution de virtualisation pour Nutanix Enterprise Cloud OS.

(crédit photo © Shutterstock)