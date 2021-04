Le VPN Mozilla lancé en France et en Allemagne

Déjà lancé sur plusieurs marchés anglo-saxons et asiatiques, le VPN Mozilla est disponible en France et en Allemagne avec trois niveaux de facturation.

« Mozilla doit être une organisation Internet de classe mondiale, moderne et multi-produits […] Reconnaître que l’ancien modèle où tout était gratuit a des conséquences, signifie que nous devons explorer différentes opportunités commerciales et alternatives qui apportent de la valeur. » expliquait Mitchell Baker, présidente et CEO de Mozilla, l’été dernier.

Parmi ces opportunités figure un VPN déjà lancé sur plusieurs marchés : Etats-Unis, Canada, Royaume-Uni, Singapour, Malaisie et Nouvelle Zelande.

Ce VPN Mozilla est désormais disponible en France et en Allemagne pour plusieurs OS*. » Il fonctionne via un réseau mondial de 754 serveurs répartis dans plus de 30 pays et alimentés par Mullvad. » explique Mozilla.

Côté code, il utilise le protocole WireGuard qui » ne comporte que 4 000 lignes de code, ce qui représente une petite fraction de la taille des anciens protocoles utilisés par d’autres fournisseurs de services VPN. » détaille l’éditeur de Firefox. Côté prix, l’offre d’abonnement se décline à 9,99 € (1 mois), 6,99 € ( 6 mois) et 4,99 € (12 mois) pour cinq appareils.

* Windows 10 (uniquement 64 bits), macOS (10.15 et plus), Android (version 6 et plus), iOS (13.0 et plus) et Linux (uniquement Ubuntu)

Illustration : © Mozilla