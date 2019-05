Livraison de colis : comment Amazon encourage ses salariés à devenir prestataires

Quitter votre emploi chez Amazon pour lancer votre société de livraison de colis et nous vous mettrons le pied à l’étrier avec Delivery Service Partner. C’est en substance le message que fait passer le cybermarchand.

s’adresse aux salariés du groupe qui souhaitent lancer leur activité de livraison de colis pour Amazon. Ils bénéficient d’un accès à ses technologies logistiques, d’une formation et de remises sur des biens et services comme le leasing d’un véhicule son assurance, le carburant, des uniformes siglés, etc.