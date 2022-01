Log4j : vers une issue «à la Equifax» ?

Pas envie de finir comme Equifax ? Patchez Log4j. La FTC (Commission fédérale du commerce des États-Unis) n’est pas si directe. Mais elle use de cette analogie pour brandir la menace de sanctions contre quiconque ne prendrait pas « les mesures de base » afin d’éliminer les failles récemment découvertes dans ce composant Java.

Companies and their vendors relying on Log4j must act now in order to reduce the likelihood of harm to consumers and to avoid FTC legal action.

