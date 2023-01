Logiciels : 7 entreprises sur 10 prêtes à acheter plus

Les logiciels font partie des investissements IT qui échappent à la récession.

En France, quelles sont les motivations à l’origine d’un tel achat ? La question a été posée aux équipes d’entreprises françaises de taille moyenne à intermédiaire dans le cadre d’une enquête promue par Capterra (Gartner)*.

La productivité (mentionnée par 38% du panel) et la cybersécurité (32%) sont les priorités. Elles motivent l’achat de solutions de gestion, d’une part, et de logiciels de protection, d’autre part. Le remplacement de technologies jugées obsolètes (27%) et le support au travail à distance (23%) sont d’autres leviers mobilisés dans une stratégie d’achat de softwares.

La majorité (52% des organisations) déclare d’ailleurs avoir investi dans une ou des solutions de cybersécurité en 2022. 47% dans des logiciels financiers et comptables et 46% dans des outils de business intelligence et d’analyse de données.

Des achats de logiciels en croissance

Certes, l’inflation et les incertitudes géopolitiques pèsent sur les investissements IT mondiaux.

Ainsi, 40% des entreprises concernées en France redoutent un ralentissement de leur activité et/ou des résistances durant la phase d’implémentation.

38% s’interrogent sur le retour sur investissement (ROI). 35%, enfin, disent redouter des tensions exacerbées entre équipes IT ét équipes métiers.

Malgré les incertitudes, 71% des organisations prevoient d’investir davantage en 2023.

Une entreprise sur cinq anticipe même une hausse d’au moins 21% en glissement annuel du budget consacré à ses achats de softwares.

Dans les organisations concernées des équipes de 2 à plus de 10 personnes contribuent à ces achats, dans ou hors de l’IT.

Mais qui prend in fine la décision d’achat ?

1. Manager intermédiaire (cité par 42% de l’échantillon)

2. Direction générale (37%)

3. Chef de projet

Une entreprise sur deux teste entre 4 et 6 logiciels avant de prendre sa décision. Et 3 à 6 mois sont nécessaires pour évaluer, sélectionner et finaliser l’achat de nouveaux logiciels. La facilité de prise en main, l’intégration avec l’existant, le coût et la sécurité sont pris en compte.

Elles s’intéressent également à la personnalisation de l’outil, aux capacités d’assistance et de formation en ligne que proposent l’éditeur du logiciel et son écosystème.

* La question a été posée à 248 professionnels. Tous sont impliqués dans la décision d’achat ou l’implémentation de logiciels au sein de PME et ETI. L’enquête en ligne a été menée d’août à octobre 2022. source : Capterra.

