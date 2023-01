Quels investissements IT sont à l’épreuve de la récession ?

L’inflation et les incertitudes géopolitiques pèsent sur les investissements IT, sans toutefois briser la croissance, selon Gartner.

Le cabinet américain d’études de marché anticipe dorénavant une hausse de 2,4% à 4,5 trillions $ (4 491 milliards $) des investissements informatiques mondiaux pour l’année 2023.

Ce taux est en baisse de près de 3 points par rapport aux prévisions initiales.

Gartner observe que l’inflation érode le pouvoir d’achat et freine les dépenses informatiques des particuliers. En revanche, celles des entreprises restent solides, selon la société.

Quels sont les segments de marché les mieux orientés ?

Des logiciels et des services « à l’abri de la récession »

Le segment des logiciels (+9,3% de croissance attendue désormais) et celui des services informatiques (+5,5%) seraient à nouveau les mieux orientés cette année 2023.

Hors des logiciels et des services IT, la tendance est plus contrastée que ne l’anticipait Gartner l’automne dernier. Ainsi, selon ses analystes, les investissements dans les systèmes pour datacenters (+0,7%), grâce à la demande d’hyperscalers du cloud, et les services de communication +(0,1) – segment le plus étendu du marché – devraient rester stables.

En revanche, les dépenses consacrées aux terminaux – PC, tablettes, smartphones – devraient finalement à nouveau chuter cette année (-5,1%). La plupart des clients repoussent le renouvellement de dispositifs dans lesquels ils ont beaucoup investi durant la première phase de la pandémie (2020). Le marché fait preuve d’un relatif optimisme, cependant.

John-David Lovelock, vice-président de recherche chez Gartner, s’en est expliqué.

« Une économie turbulente a changé le contexte des décisions commerciales et peut amener les DSI à devenir plus hésitants, à retarder les décisions ou à réorganiser les priorités. Nous le constatons avec les remaniements engagés dans certaines entreprises B2B, en particulier celles qui ont surinvesti dans la croissance », a déclaré l’analyste de marché.

Malgré tout, « les dépenses informatiques restent à l’abri de la récession ».

Le recrutement et la rétention de talents IT sont d’autres enjeux pour des directions SI.

Or, les DSI perdent progressivement cette compétition, estime Gartner. « Les dépenses des services informatiques augmentent plus rapidement que les services internes dans tous les secteurs. Les travailleurs informatiques qualifiés s’éloignent des DSI d’entreprise pour se tourner vers des fournisseurs de technologies et de services qui peuvent répondre à leurs attentes concernant les salaires, les promotions éventuelles et les perspectives de carrière. »

