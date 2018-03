Luxe et IT : les 25 entreprises préférées des Français sur LinkedIn

LinkedIn publie la 3ème édition de son “LinkedIn Top Companies 2018”, le classement des 25 entreprises françaises préférées de ses utilisateurs. Résultat : le luxe fait plus rêver que l’IT.

C’est le classement “best place to work en France ” version LinkedIn. Pour la troisième année consécutive, le leader des réseaux sociaux professionnels publie son classement des entreprises préférées de ses utilisateurs français : Le LinkedIn Top Companies 2018.

Côté méthodologie, le site explique avoir analysé ” les données générées par les 546 millions de membres LinkedIn dans le monde (dont 15 millions en France). Cette analyse nous a permis de calculer un score global, puis d’établir un palmarès des employeurs les plus attractifs dans chaque pays.”

Les ESN en force

Résultat : ce sont les entreprises des secteurs du luxe et de l’IT qui occupent largement le classement. Sur le podium, on trouve LVMH, L’Oréal et Chanel, trois entreprises emblématiques du savoir faire français.

Il faut attendre la 12ème place pour trouver la première entreprise du secteur IT : Altran, la société de conseil et d’ingénierie. Suivent Orange (16ème), CapGemini (17ème), Alten ( 18 ème), Accenture ( 21 ème), Vente Privée ( 22 ème) et Amazon (24 ème).