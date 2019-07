MacBook : pourquoi Apple veut changer leur clavier ?

Les jours du clavier à mécanisme “papillon” des MacBook seraient comptés.

Selon Ming-Chi Kuo, un analyste qui fait autorité sur les nouveautés produits Apple, les prochains MacBook Pro et MacBook Air adopteront un clavier redessiné , avec des touches à mécanisme ciseaux.

Un design plus classique qu’Apple utilisait sur les MacBook jusqu’à l’introduction du mécanisme “papillon” en 2015.

Kuo: Apple to include new scissor switch keyboard in 2019 MacBook Air and 2020 MacBook Pro https://t.co/JyqxMo2Ymk by @bzamayo pic.twitter.com/YT1ploU5eh — 9to5Mac.com (@9to5mac) 4 juillet 2019

Un clavier qui n’a pas fait l’unanimité, notamment pour le faible débattement des touches et le claquement que produisait chaque frappe. Un certain nombre d’utilisateurs ont également été confrontés à des problèmes de fonctionnement, avec des touches restant bloquées, qui se répétaient ou se montraient erratiques. Une plainte en recours collectif avait même été déposée aux Etats-Unis face au refus du constructeur de prendre sous garantie les MacBook affectés.

En juin 2018, Apple a fini par admettre l’existence d’un dysfonctionnement et a engagé un programme de réparation couvrant les MacBook 12 pouces entre 2015 et 2017, les MacBook Pro 13 pouces 2016 et 2017 équipés de deux ou quatre ports Thunderbolt 3 et les MacBook Pro 15 pouces de 2016 et 2017.

Finalement, Apple aurait donc décidé d’arrêter les frais et de changer ce design.