Mainframe : les grands systèmes ne feront pas l’économie du DevOps

Pour durer avec succès, les ordinateurs centraux ou grands systèmes, tels les IBM Z, ne peuvent faire l’impasse sur l’approche DevOps des déploiements applicatifs. C’est l’un des enseignements du rapport de l’éditeur de logiciels BMC sur le mainframe.

93% des 1136 décideurs et responsables informatiques interrogés* sur les principaux marchés où s’active BMC considèrent le mainframe comme une plateforme technique solide à long terme. Et près de 6 répondants sur 10 (59%) envisagent sa croissance.

La réduction des coûts, la conformité/sécurité, la disponibilité applicative et la modernisation du mainframe sont des enjeux d’avenir les plus souvent cités. L’intégration dans des environnements cloud (pour les décideurs IT) et la pénurie de compétences mainframe (pour les professionnels tech) figurent également au top 5 des priorités.

Mainframe (encore) vivant

La réussite de la prochaine vague mainframe serait donc associée à l’adoption de méthodes agiles et DevOps (regroupement du développement applicatif et des opérations IT).

Mais pas seulement.

Outre la modernisation des systèmes centraux à l’ère du cloud, la sécurité et la conformité sont d’autres préoccupations majeures des professionnels du mainframe.

Et pour cause : 77% des répondants déclarent avoir identifié des failles potentielles de sécurité. Celles-ci peuvent impacter fortement (dans 15% des cas en France) l’activité de l’organisation concernée.

Pour faire face, 92% (95% en France) des décideurs et professionnels IT interrogés déclarent effectuer des audits tous les deux ans.

*L’enquête a été menée auprès 1136 dirigeants et responsables techniques d’entreprises de taille intémédiaire (ETI) et de grands groupes. Le sondage a été diffusé en six langues : anglais, français, allemand, espagnol, italien et portugais.

(crédit photo © Mark Agnor / Schutterstock)