MariaDB Community Server 10.5 pousse l’analytique

MariaDB Corporation a confirmé la disponibilité générale de MariaDB Community Server 10.5. La base de données open source intègre des fonctionnalités analytiques renforcées, un connecteur MariaDB Python natif et une intégration poussée à Microsoft Power BI.

MariaDB Community Server 10.5 s’appuie sur une architecture native pour le cloud à des fins d’analyse. Et ce à l’aide d’une API compatible avec du stockage d’objets (AWS S3). Les utilisateurs peuvent ainsi réduire les coûts de stockage « jusqu’à 70% » par rapport à du stockage par blocs, selon les promoteurs de l’offre.

MariaDB Corp. précise avoir souhaité faciliter l’utilisation du stockage en lignes et en colonnes au sein d’une même base de données. Les développeurs peuvent donc utiliser l’ensemble de leurs compétences, dont SQL en standard, pour fusionner les ressources transactionnelles et analytiques.

Enfin, séparer les données transactionnelles actives des données historiques en transférant les données inutilisées vers des tables en colonnes doit permettre « d’accélérer sensiblement les requêtes analytiques et de restaurer les performances applicatives. »

Toutes ces fonctionnalités sont disponibles gratuitement et sans restriction d’utilisation.

Pour Gregory Dorman, vice-président en charge des systèmes distribués et de l’analytique chez MariaDB Corporation, la v10.5 est une évolution majeure de la base de données.

« La communauté d’utilisateurs MariaDB dispose désormais d’une solution prête à l’emploi et économique pour stocker et accéder à des quantités massives de données en quelques secondes seulement », a déclaré le dirigeant.

MariaDB Community Server 10.5 avec ColumnStore est disponible en téléchargement gratuit sur le site web de MariaDB. Elle le sera aussi dans les jours à venir via Docker Hub.

Il s’agit d’une édition communautaire. Les grands comptes commerciaux qui souhaiteraient utiliser MariaDB dans des environnements de production exigeants, peuvent contacter MariaDB pour accéder en avant-première à MariaDB Enterprise Server 10.5.

