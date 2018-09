Métiers IT : 19 profils SI à retenir en 2018

Green IT manager, coach agile et délégué à la protection des données font partie des profils intégrés à la nomenclature Cigref des métiers des systèmes d’information (SI).

Le Cigref, association de grandes entreprises et administrations publiques françaises, a mis à jour sa nomenclature RH des métiers des systèmes d’information (SI). Le réseau de DSI y répertorie, sous la forme de fiches métiers, les principales missions, activités, compétences et perspectives d’évolution des profils SI existants. Mais pas les salaires.

Pour témoigner de l’évolution du marché, 19 métiers (sur 50 au total) ont été modifiés ou nouvellement intégrés dans six des neuf grandes familles SI de la nomenclature 2018.

En voici la liste :

Organisation SI

1. Green IT manager (pilote et anime la stratégie de developpement durable du SI).

Gestion de projets

2. Coach agile (en charge de la diffusion/formation aux méthodes agiles dans l’entreprise);

3. Scrum master (garant de la flexibilité du développement de nouveaux produits);

4. Product owner (responsable du carnet produit – product backlog -).

Sécurité IT

5. Auditeur SSI (assure inspections et audits de sécurité des SI) ;

6. Expert en cybersécurité (identifie et propose des solutions techniques répondants à la politique SSI de l’organisation);

7. RSSI [mis à jour] (le responsable de la sécurité des systèmes d’information définit la politique et alerte directions métiers, direction générale et/ou COMEX).

Management opérationnel

8. Chief digital officer (responsable de la transformation numérique de l’organisation);

9. Responsable marketing de la DSI (le marketer de l’offre DSI aux utilisateurs);

10. Chargé d’affaires SI ou PMO (suivi du pilotage opérationnel et du reporting de l’activité).

Données

11. Data analyst (analyste des données);

12. Data scientist (scientifique de la data);

13. Data engineer (ingénieur data);

14. Chief data officer (responsable data);

15. Data privacy officer (DPO).

Le DPO ou délégué à la protection des données personnelles est très demandé. Puisque les entreprises sont dans l’obligation de désigner un DPO dans le cadre du Règlement général sur la protection des données (RGPD) entré en vigueur le 25 mai dans l’UE.

Relations fournisseurs

16. Acheteur IT (garantit compétitivité et équité des contrats signés avec les fournisseurs);

17. Manager de contrat [mis à jour] (suivi opérationnel de la relation éditeurs, prestataires);

18. Vendor manager (profil hybride achat/gestion/finance en charge du suivi fournisseurs);

19. Software asset manager (en charge de la conformité logicielle de l’entreprise).

(crédit photo © jirsak / Shutterstock)