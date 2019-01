Microsoft 365 : deux packages pour la conformité au RGPD et à la sécurité

Afin de se conformer aux RGPD, Microsoft a opté pour l’ajout de deux nouvelles offres Microsoft 365 de sécurité et de conformité qui seront disponibles à l’achat le 1er février 2019.

Deux packages distincts

Ces deux nouveaux packages sont avant tout destinés aux clients professionnels qui ne sont pas abonnés à l’offre haut de gamme Microsoft 365 E5.

L’offre répondant au nom de Microsoft 365 Identity & Threat Protection combine Microsoft Threat Protection (Azure ATP, Windows Defender ATP et Office 365 ATP), ainsi que Microsoft Cloud App Security et Azure Active Directory.

Une offre qui se paye puisqu’il faudra débourser 12 dollars par utilisateur et par mois (avant application de remises sur achat par volume).

Quant au package Microsoft 365 Information Protection & Compliance, celui-ci combine les services de conformité avancée Office 365 et Azure Information Protection. Une offre qui coûtera 10 dollars par utilisateur et par mois (avant remise pour achat en volume).

Focus sur la conformité et la sécurité

La firme dirigée par Satya Nadella prend également soin de préciser « qu’il n’y a aucune augmentation de prix ni d’impact sur les services associée à ces changements ».

Ces nouvelles offres sont disponibles dans le cadre de la suite complète Microsoft 365 E5, qui comprend également des analyses commerciales, le système téléphonique et la conférence audio.

Microsoft de préciser, dans un billet de blog, que « tandis que nous discutons avec les clients de l’avenir du travail, nous savons que la sécurité et la conformité font partie des priorités organisationnelles les plus élevées et nous espérons que ces nouvelles offres les aideront à atteindre leurs objectifs de sécurité et de conformité ».

Pour rappel, Microsoft 365 consiste en une offre incluant Office 365, Windows 10 et des fonctionnalités de sécurité avancées ainsi qu’un focus sur le travail collaboratif.