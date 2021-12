Chiffrement : où en est Microsoft avec Teams ?

Peut-on considérer que Teams est désormais « chiffré de bout en bout » ? Microsoft, en tout cas, l’affirme. Il vient d’officialiser la disponibilité générale de cette fonctionnalité.

Dans la pratique, ce chiffrement ne couvre pas – et de loin – l’ensemble du périmètre fonctionnel de Teams. Il s’applique pour le moment aux appels VoIP 1-to-1. Et ne permet pas d’exploiter un certain nombre de services. Par exemple, l’enregistrement des appels, leur transcription en direct, leur transfert, leur fusion et leur mise en attente.

Il revient aux admins d’activer le chiffrement de bout en bout. Soit via PowerShell, soit sur le Centre d’administration Teams. Puis aux utilisateurs de faire de même dans les paramètres.

Le chiffrement de bout en bout s’applique aux clients mobiles (iOS, Android) et de bureau (Windows, Mac). Pas aux appels web.

Dans tous les cas, il existe déjà, sur Teams, une forme de chiffrement des appels. Il repose sur une clé de session issue d’un générateur de nombres aléatoires et échangée à l’aide du canal TLS de signalisation.

Le paragraphe ci-dessous, extrait de la documentation Microsoft, explique en quoi l’option « de bout en bout » est différente.

Il n’est pas, pour le moment, question d’élargir le chiffrement de bout en bout aux appels en routage direct. Les appels de groupe, en revanche, sont bien sur la feuille de route.

À lire en complément :

« Visioconférence : qui sont les principaux fournisseurs ? » (26 novembre 2021)

« Zoom vise la VR : ce qu’il y a avant sur la roadmap » (14 septembre)

« WhatsApp promet des backups chiffrés pour cette année » (13 septembre)

Illustration principale © MaximP – Shutterstock