Microsoft clarifie sa stratégie de langages .NET

Microsoft dit continuer à investir massivement dans l’évolution des langages C# et F#. La donne change concernant Visual Basic.

Microsoft a annoncé mettre à niveau sa stratégie de langages de programmation pour .NET. Une première depuis 2017, a expliqué Kathleen Dollard, responsable de programme.

Les trois langages de l’écosystème .NET – C#, F# et Visual Basic – sont concernés.

C# est un langage multiplateforme à usage général. Il est le plus populaire des trois. Il est aussi celui dans lequel est écrit la majeure partie du framework .NET (environnement d’exécution managé pour Windows). La stratégie de Microsoft concernant C# vise à investir une innovation continue « pour répondre à l’évolution des besoins des développeurs et que C# reste un langage de programmation de pointe ». La firme de Redmond dit aussi à son propos « maintenir un engagement élevé en matière de rétrocompatibilité. »

Ce qui ne fait pas l’unanimité chez les développeurs, a relevé DevClass.

.NET : C# et F# mieux lotis que Visual Basic

Microsoft déclare également s’engager à soutenir « l’évolution agressive du langage F#. » Ce langage de programmation hybride est conçu pour l’écriture de code concis et auto-documenté, selon ses promoteurs. Différentes industries l’utilisent, dont le secteur financier.

Microsoft veut « faire évoluer F# » pour qu’il fonctionne mieux avec C# et qu’il tire parti des améliorations de l’environnemment d’exécution et des bibliothèques .NET. L’éditeur mentionne également la nécessité de « s’appuyer sur la communauté » pour fournir de solides bibliothèques et outils de développement, ainsi que le support de la charge de travail.

La donne change pour le langage de programmation orienté objet Visual Basic (VB).

Certes, les bibliothèques principales de .NET prendront toujours en charge VB pour favoriser « la clarté plutôt que la brièveté ». Par ailleurs, Microsoft déclare continuer à investir « dans l’expérience associée à Visual Studio et l’interopérabilité avec C#. »

En revanche, la firme dit « ne pas prévoir d’étendre Visual Basic à de nouvelles charges de travail. » Microsoft va donc privilégier une approche « consumption-only » pour Visual Basic.

(crédit photo © Shutterstock)