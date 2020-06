Navigateurs : Microsoft veut en finir avec la double existence d’Edge

La porte est désormais grande ouverte pour le « nouvel » Edge.

Microsoft en a accéléré la diffusion via Windows Update.

Celle-ci avait démarré fin février, sur l’anneau Release Preview du programme Insider.

Heads-up #WindowsInsiders, we have begun rolling out the new #MicrosoftEdge to the Release Preview ring. See this blog post from @kylealden with more info on Windows Update rollout plans: https://t.co/lLOKhUtnPE

— Windows Insider (@windowsinsider) February 25, 2020