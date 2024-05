Microsoft x Mistral AI : l’Autorité britannique de la concurrence renonce à enquêter

Fin avril, l’Autorité britannique de la concurrence et des marchés (CMA) invitait les tiers à commenter les partenariats passés entre Microsoft et Mistral AI, ainsi qu’Amazon et Anthropic.

Aujourd’hui, l’institution annonce que « le partenariat de Microsoft Corporation avec Mistral AI ne peut pas faire l’objet d’une enquête en vertu des dispositions sur les fusions de l’Enterprise Act 2002 ».

En février dernier, Microsoft avait signé « un partenariat pluriannuel » avec Mistral AI, basé à Paris, suscitant des inquiétudes réglementaires en Europe.

L’accord de Mistral avec Microsoft a soulevé des questions sur les motivations de Mistral AI. Lors des discussions sur la loi IA Act , la start-up française aurait fait pression pour obtenir des exemptions pour certains systèmes d’IA, arguant que des lois trop strictes nuiraient aux start-ups européennes pour rivaliser avec les géants américains.

Le partenariat de Microsoft avec Mistral AI s’ajoute à son investissement de 13 milliards $ dans OpenAI, basé à San Francisco, sur lequel la CMA enquête déjà pour violations des lois antitrust.

Microsoft a cependant investi beaucoup moins d’argent dans Mistral AI que dans OpenAI.

En effet, l’investissement pluriannuel de 15 millions € de Microsoft dans Mistral AI permet à ses modèles d’IA d’être disponibles sur Azure.

Ce petit financement de Microsoft devrait être converti en une participation au capital lors du prochain cycle de financement de Mistral AI.

Tom Jowitt, Silicon UK