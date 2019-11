Multicloud : la sécurité est le principal défi à relever

Want create site? Find Free WordPress Themes and plugins.

L’adoption du multicloud progresse dans les entreprises. Mais elles ne tirent pas pleinement parti des avantages de cette approche reposant sur les services de différents fournisseurs. C’est ce que révèlent les résultats d’une enquête internationale menée par Business Performance Innovation (BPI) Network pour A10 Networks.

Près des deux tiers des 127 décideurs IT et métiers interrogés ont déjà adopté une stratégie multicloud et leur organisation s’appuie sur au moins deux plateformes de fournisseurs du cloud public (AWS, Microsoft Azure, Google Cloud, IBM Cloud, Oracle Cloud, etc.).

Par ailleurs, 84% prévoient d’augmenter leur utilisation de différents clouds (infrastructure hybride pour 47% du panel, clouds privés pour 22%, clouds publics pour 15%) au cours des 24 prochains mois.

En outre, si 35% des répondants hésitent, le plus grand nombre (52%) se dit prêt à étendre l’infrastructure dans laquelle leur organisation a investi pour inclure des plateformes clouds supplémentaires. Quels sont les avantages attendus ?

Optimisation des coûts

Les déploiements multicloud sont principalement motivés par : des problématiques d’efficacité et de réduction des coûts (citées par 47% des répondants) ; la nécessité de rapprocher les applications et les données des utilisateurs (43%) ; la protection contre les défaillances (32%) et la possibilité d’accéder à de nouvelles solutions et technologies (28%).

Quant aux principaux bénéfices attendus, ils sont associés aux besoins de redondance et de récupération de données après sinistre (pour 61% du panel). Les directions des systèmes d’informaton (DSI) se protégent ainsi des faiblesses potentielles d’un unique fournisseur.

L’optimisation des coûts (50%) et l’amélioration des performances (47%) sont également considérées comme des avantages clés du multicloud. Choisir l’environnement cloud le plus adapté en fonction de charges de travail spécifiques (34%) arrive ensuite.

Or, 11% seulement des professionnels estiment pleinement tirer parti des avantages de l’informatique multicloud. Une majorité (51%) pense avoir partiellement ou pas du tout atteint cet objectif, à ce jour. La sécurité est, de loin, le plus gros défi auquel les managers IT sont confrontés.

Sécurité et relation fournisseurs

Pour 63% des professionnels IT assurer la sécurité à travers les différents clouds, réseaux, applications et flux de données est le principal défi du multicloud à relever.

L’acquisition des compétences et de l’expertise nécessaires pour gérer ces environnements (37%), la visibilité et la gestion centralisées de l’ensemble (33%), ainsi que la complexité accrue de la gestion des infrastructures et des applications (33%) sont d’autres préoccupations majeures.

Certes, 43% des professionnels interrogés se déclarent en partie ou totalement satisfaits de leurs solutions de sécurité actuelles pour le multicloud. Mais, 38% desorganisations concernées par l’enquête ont réévalué, ou envisagent de le faire, la relation avec leurs fournisseurs de solutions sécurité et d’équilibrage des charges en environnement multicloud.

(crédit photo © shutterstock)

*source : BPI Network – « Mapping the multi-cloud entreprise » 2019.