Navigateurs : destins liés pour Edge et Chrome avec le coronavirus

Microsoft peut-il encore avancer sans Google sur le marché des navigateurs web ? L’épisode coronavirus soulève la question.

Dans ce contexte de crise, on apprenait, la semaine dernière, la mise « en pause » du développement de Chrome.

Les travaux ne s’arrêtent pas, mais la priorité est donnée à la fiabilité et à la sécurité. Jusqu’à nouvel ordre, tous les canaux sont « gelés ». Le butineur en restera à sa version actuelle sur chacun d’entre eux.

Par extension, le développement de Chromium subit le même sort. Et les offres qui reposent sur ce navigateur libre en pâtissent.

Edge en fait partie. Et Microsoft ne fait pas d’exception à la mise en pause. Même si l’initiative se limite pour le moment au canal stable.

In light of the current circumstances, the Edge team will pause updating the Stable channel to Edge 81 consistent with the Chromium Project. We are committed to continued security and stability updates to Edge 80. We’ll have more to share on this next week. https://t.co/nWfm87MEK2

— Microsoft Edge Dev (@MSEdgeDev) March 20, 2020