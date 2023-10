NetMedia Group annonce la relance de son média ChannelBiz

CHANNELBIZ : à la rencontre des acteurs du Channel IT & Tech

Les usages et les technologies des marchés IT, ProAV, Cyber et Telecom, n’ont jamais autant convergés. Chaque jour, de nouveaux acteurs apparaissent, quand d’autres se rapprochent.

Avec ChannelBiz.fr, nous souhaitons aller à la rencontre des acteurs d’un Channel en pleine transformation : Constructeurs & éditeurs, Grossistes & distributeurs, Revendeurs, intégrateurs, ESN & MSP.

CHANNELBIZ : partenaire média & business du Channel

Avec ChannelBiz.fr, nous souhaitons accompagner nos lecteurs pour les aider à s’informer, à monter en compétences et à agir sur les sujets qui les préoccupent :

> Pour décrypter avec eux les mécanismes du Channel,

> Pour les informer sur les tendances du marché,

> Pour leur proposer la vision et les analyses des spécialistes du Channel.

Notre ambition : proposer aux décideurs du Channel, des contenus opérationnels et pragmatiques, pour prendre les décisions.

CHANNELBIZ : “comprendre le Channel pour en faire un moteur de croissance”.

D’après Guilhem Thérond, Head of ChannelBiz.fr : “Comprendre le Channel IT, c’est se plonger dans un écosystème toujours plus concurrentiel, en perpétuelle transformation. Il existe aujourd’hui plus de 10 000 revendeurs, intégrateurs, ESN et MSP en France. Pour les adresser, pas moins de 500 grossistes, généralistes ou spécialisés.

L’ambition de Channelbiz est de vous aider à comprendre le Channel pour en faire un moteur de votre croissance : pour cela nous nous appuyons sur les compétences de NetMedia Group, pour vous accompagner sur l’intégralité de votre chaine de valeur”.

CHANNELBIZ : complément naturel de SILICON.fr

ChannelBiz va s’intégrer dans le portfolio des sites B2B de NetMedia Groupe. Le site va se développer au côté de Silicon.fr, qui s’est imposé ces dernières années comme un site de référence pour les communautés des End- users IT (DSI, CTO, IT DM…), avec notamment :

> Une audience de 350 000 pages vues / mois.

> Une newsletter suivie par 27 000 abonnés.

> 4 magazines par an (avec une diffusion de 80 000 exemplaires / numéro).

À PROPOS DE NETMEDIA GROUP :

Groupe de communication, média et marketing, coté sur Euronext Growth, NetMedia figure parmi les 5 plus importants acteurs indépendants du marché en France. Le Groupe accompagne ses clients sur l’e-commerce, la communication corporate, la communication, le content marketing, le social média et propose une large offre de médias affinitaires garantissant puissance et performance. Il réunit une équipe de 200 collaborateurs répartis sur 3 pôles : la communication, les médias, l’activation marketing.

Vos contacts

Simon LEPRAT – Directeur du Développement

sleprat@netmedia.group

Guilhem THEROND – Head of ChannlBiz.fr

gtherond@netmedia.group

Mathilde POIROT – Directrice de clientèle – Pôle IT

mpoirot@netmedia.group