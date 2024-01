Cybersécurité : Michel Vanden Berghe rachète SECLAB

Deux ans après réussi le lancement du Campus Cyber, son Président annonce le rachat de Seclab, une entreprise de cybersécurité spécialiste de la protection des systèmes industriels critiques.

Avant l’installation du Campus Cyber, sis à Paris La Défense ; Michel Vanden Berghe avait créé Orange Cyber Défense à la faveur de la revente de sa propre entreprise Atheos à l’opérateur historique.

« Trois investisseurs font minoritairement partie du tour de table à ses côtés : le Fonds Definvest du ministère des Armées géré par Bpifrance, 115K, le fonds de venture capital de La Banque Postale, et le groupe Thales, garantissant un capital 100% français.» indique un communiqué.

Selon Challenges, le montant de l’acquisition serait d’ « une grosse dizaine de millions d’euros ».

« Je me réjouis de cette nouvelle aventure entrepreneuriale et d’apporter mon expérience à cette pépite française. J’ambitionne de faire de SECLAB un acteur européen incontournable du domaine de la cyber sécurité. » ajoute Michel Vanden Berghe, qui conserve son rôle au Campus Cyber.

Créée en 2011, SECLAB est spécialisée dans l’électronique appliquée à la cybersécurité, et a développé, à l’origine pour EDF, une technologie unique brevetée appelée « Electronic AirGap ».

SECLAB sert des grands clients stratégiques

Son offre comporte principalement trois solutions de sécurisation des réseaux et des flux.

« SECLAB est le leader français des solutions de rupture protocolaire en s’appuyant notamment sur la ségrégation des flux réseaux et USB. La société possède des références significatives dans les secteurs de l’industrie, du transport, de l’énergie et des télécoms.» précise Bpi France.

Outre EDF, Orange, SNCF et les ministères des Armées ou de l’Économie et des Finances font partie de ses clients, indique Challenges. Et de préciser que Guillaume Poupard, ex ANSSI et désormais directeur général adjoint de Docaposte, va devenir administrateur de SECLAB et occupera un rôle de censeur.

La magazine évoque également un plan de recrutement pour renforcer la vingtaine de salariés.

Basée à Montpellier, elle a réalisée un peu plus de 1,5 millions € de chiffre d’affaires en 2022 pour plus de 540 000 € de pertes, selon ses derniers chiffres publiés.