NetMediaEurope lance une nouvelle offre globale Premium

(Communication corporate) NetMediaEurope, groupe média IT européen, et NetMediaEvents, révélateur d’écosystèmes innovation, lancent une nouvelle offre globale Premium et accélèrent leur développement européen.

Avec une vision à la fois Branding et Performance, les deux nouvelles entités Media et Events de NetMediaGroup surfent sur les synergies existantes entre leurs activités pour constituer une offre Premium étendue : Contenu + Data + Vidéo + Events, dédiée à l’ensemble des acteurs engagés dans la transformation digitale.

Plus innovant, plus puissant, plus ambitieux

NetMediaEvents associe le concept Event nouvelle génération initié par Pascal Gayat, au réseau et au savoir-faire événementiel et vidéo de Digital Business News.

NetMediaEurope bénéficie pour sa part d’une forte légitimité dans l’IT à travers ses marques fortes (Silicon, ITespresso, ZDNET.de, Channelbiz…) et son réseau Européen couvrant la France, l’Allemagne, le Royaume-Uni, l’Italie, l’Espagne et le Portugal.

Les différentes équipes et ressources mutualisées comptent 75 collaborateurs pour un chiffre d’affaires annuel de 7 millions d’euros.

Les synergies permettent d’adresser un large spectre d’activités à tous les écosystèmes porteurs d’innovation et de transformation digitale (CAC40, PME, ESN, start-up…) sous l’angle Tech & Digital Business et, à l’ensemble des fonctions de décideurs : marketing, commerciaux, communication et IT.

NetMediaGroupe à l’ambition cette année de passer le cap des 10 millions d’euros de chiffre d’affaires et d’asseoir son positionnement en tant que groupe de référence dans la transformation digitale BtoB.

Une offre Globale diversifiée, un développement européen accéléré

NetMediaEurope enrichit son offre actuelle et multiplie les formats innovants :

– de nombreux nouveaux formats Vidéos (plateaux TV, interviews, captation d’images, reportages …) seront publiés à court terme sur les sites du groupe, venant à la fois enrichir leurs contenus pour l’utilisateur, développer les cibles (PME, ETI), et étendre leur offre pour les annonceurs;

– le site Digitalbusinessnews.com va être transformé en site Média dédié à la transformation digital et 5 déclinaisons européennes du site seront lancées cette année;

– de nouvelles rubriques dédiées aux PME et startups verront le jour sur nos sites Média;

– des solutions ciblées de publicité digitale et d’exploitation de la data sont en cours de lancement (extension d’audience Premium, données d’intention, études sectorielles et baromètres, email retargeting, vidéo retargeting…).

NetMediaEvents, multiplie les dates, s’exporte en Europe et innove encore :

– 35 rendez-vous en France et à l’international dès 2018 qui seront des Events fédérateurs pour toutes les communautés professionnelles du digital;

– le lancement des Silicon Innovation Awards dans 4 pays;

– le lancement du Club IT, qui sera un espace de réflexion, d’inspiration et de partage sur les impacts du digital. Intelligence et networking;

– la mise en place d’un dispositif d’extension d’audience pour les annonceurs avec la combinaison Event+ relais sur les réseaux sociaux et les sites Média du groupe;

– 3 fois plus de rendez-vous programmés par rapport à fin 2017 dont les 1ers temps forts sont : le Grand Prix de la Vidéo Numérique (4/04/18), les Silicon Awards (10/04/18), Tech Invest Paris (11/18), la 1ère étape de « Be a Boss » à Bordeaux (26/03/18).

Florent Verney, dirigeant de NetMediaEurope déclare :« Notre offre globale Premium nous permet désormais de démultiplier clairement les opportunités pour nos clients existants avec de nouveaux produits, de nouveaux formats et de nouveaux sites. Mais aussi d’atteindre un spectre plus large d’entreprises allant de la start-up au groupe du CAC40, qui sont à la recherche d’un partenaire de confiance pour booster leur développement Européen.

Laurent Zagaroli et Pascal Gayat, co-dirigeants de NetMediaEvents, déclarent : « Nous formons un pôle Events extrêmement agile et la programmation européenne prévue dès cette année est très motivante pour l’ensemble des équipes. Nos clients bénéficieront pour leur part d’un accompagnement à chaque étape de leur innovation et transformation digitale avec une offre multi-média source de croissance. »