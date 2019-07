Office 365 : Microsoft améliore l’analyse des courriels malveillants

Microsoft va renforcer les outils de traque des courriels malveillants dans Office 365.

Les solutions seront ajoutées à partir du mois prochain à Office 365 Threat Explorer.

Ce service de sécurité et de conformité, mis à la disposition des clients d’Office 365 Advanced Threat Protection , permet aux responsables sécurité d’examiner et de réagir face aux logiciels malveillants et au phishing.

Parmi les nouveaux outils, la possibilité de prévisualiser et télécharger les courriels malveillants pour une analyse approfondie.

Un état de la diffusion du message vérolé

Pour simplifier la traque, une chronologie des courriels aidera l’administrateur à différencier les événements multiples déclenchés pour le même message vérolé.

Autre dispositif pratique, la présence de deux colonnes indiquant l’état de diffusion d’un courriel pour indiquer s’il a été délivré, bloqué ou supprimé.

Les évènements qui se produisent après la délivrance d’un courriel seront signalés dans une colonne “Action spéciale” ajoute Microsoft.