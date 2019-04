Open Infrastructure : Canonical veut mieux faire que Red Hat

Canonical, éditeur de la distribution Linux Ubuntu, agrège en une offre des services de sécurité et support pour Linux, Kubernetes, OpenStack et d’autres.

Canonical, l’éditeur de l’OS Ubuntu, a confirmé le lancement d’Ubuntu Advantage for Infrastructure. Cette offre revisitée de services de sécurité, conformité et support est conçue pour répondre à l’évolution de la demande d’entreprises.

« L’agrégation d’offres de mises à jour de sécurité et de support pour Linux, Kubernetes, Docker, OpenStack, KVM, Ceph et SWIFT dans un même package permet aux entreprises de passer d’une infrastructure traditionnelle à des opérations de conteneurs et de clouds privés, sans introduire de nouveaux coûts », a déclaré Stephan Fabel, directeur produit chez Canonical.

Ce package regroupe les services suivants :

– Mises à jour de sécurité et maintenance à long terme ;

– Support technique, assurance juridique et ingénierie ;

– Infrastructure 10O% managée (OpenStack, Kubernetes, stockage…)

L’offre est proposée à partir de 25$ par ordinateur, 75$ par serveurs virtuels et 225$ par serveurs physiques (Ubuntu Advantage for Infrastructure « essential »)

Face à Red Hat

Avec cette offre, la société ambitionne rien de moins que de « fixer une nouvelle référence en matière d’efficacité pour les opérations d’entreprise à grande échelle sous Linux. »

Mark Shuttleworth, fondateur et CEO de Canonical, s’en est expliqué lors de l’Open Infrastructure Summit (ex-OpenStack Summit) organisé cette semaine à Denver (Colorado).

« Plus de clients ont ajouté Ubuntu à leur liste de systèmes d’exploitation officiellement supportés. Nous avons ainsi disposé du volume nécessaire pour simplifier notre offre de sécurité d’infrastructure, et abaisser davantage le coût moyen par machine ».