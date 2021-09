L’Open Source Initiative nomme Stefano Maffulli directeur exécutif

L’Open Source Initiative (OSI), organisation formée en 1998 pour promouvoir et superviser les modalités de distribution de logiciels open source, définition et licences, a finalement nommé son premier directeur exécutif. C’est Stefano Maffulli que le conseil d’administration de l’OSI a choisi pour soutenir le processus initié en 2020 afin de professionnaliser le fonctionnement de l’entité.

Avant de rejoindre l’OSI, Stefano Maffulli a exercé des fonctions de directeur marketing et/ou responsable de communauté pour différentes entreprises et collectifs. Stackwatch (créateur de Kubecost), Scality, DreamHost, l’OpenStack Foundation et Funambol en font partie. Il fut aussi responsable pour l’Italie de la Free Software Foundation Europe (FSFE), chapitre qu’il a cofondé.

Titulaire d’un MBA (MIP Politecnico di Milano) et d’un BA en architecture (UniFI), aux commandes de l’OSI dorénavant, Stefano Maffulli prend le relais de Deb Nicholson, qui assurait depuis l’été 2020 la fonction de directrice générale par intérim de la société d’utilité publique californienne.

Face aux « zombies de la source partagée »

« Les logiciels open source sont partout, mais leur définition est constamment remise en question », a expliqué Stefano Maffulli. « Les zombies de la source partagée, de l’utilisation limitée et des logiciels propriétaires menacent l’ensemble de l’écosystème. » Or, « terminaux mobiles, cloud, intelligence artificielle/apprentissage machine et blockchain offrent de nouvelles opportunités pour les développeurs, les entrepreneurs et la société dans son ensemble. Tous méritent une OSI forte pour maintenir une définition de l’open source qui fonctionne dans des environnements actuels, et pour accompagner la production efficace de logiciels open source modernes », a-t-il ajouté.