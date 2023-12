Open source : LXD change à son tour de licence

Exit Apache 2.0, place à AGPLv3. Ainsi Canonical en a-t-il décidé pour LXD.

D’autres avant lui ont fait ce basculement. Grafana Labs, par exemple, d’abord pour Grafana, Loki et Tempo (2021), puis pour la base de données Cortex (2022).

AGPLv3 est « compatible » avec Apache 2.0, mais plus restrictif. Il n’empêche ni la modification, ni la redistribution, mais impose de donner accès au code source des dérivés dès lors qu’on ne s’en réserve pas l’usage.

LXD suit désormais le régime suivant :

– Toutes les nouvelles contributions seront sous licence AGPLv3 et régies par le CLA (accord de licence de contributeur) de Canonical

– Les anciennes contributions de Canonical ont basculé en AGPLv3

– Les anciennes contributions de la communauté restent en Apache 2.0

Parmi ces contributions communautaires, il y a celles d’Incus, un soft fork ayant émergé en août 2023. L’un des porteurs du projet n’est autre que Stéphane Graber, un développeur francophone qui fut responsable ingénierie de LXD chez Canonical.

Incus va devenir un hard fork, admet l’intéressé. Avec la « bascule AGPL », le projet ne peut effectivement plus alimenter LXD (avec son code Apache 2.0 publié hors CLA). Ni s’en nourrir – il est, en tout cas, hors de question de mêler les deux licences.

So Canonical has now gone ahead and relicensed #LXD to AGPLv3 (kinda) and added a CLA!https://t.co/MBIqOquuie

— Stéphane Graber (@stgraber@hachyderm.io) (@stgraber) December 12, 2023