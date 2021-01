Open Web Docs : Mozilla redynamise la documentation MDN

L’avenir de la documentation MDN est-il assuré ? Elle a en tout cas désormais le soutien d’Open Web Docs. Ce « collectif ouvert » vient de naître. Google et Microsoft y ont chacun injecté 250 000 dollars. La start-up Coil (monétisation des contenus web) y a mis 100 000 dollars ; le cabinet de conseil Igalia, 20 000.

Ces financements permettront de recruter des équipes rédactrices et de gérer une communauté de contributeurs bénévoles. Avec un objectif : alimenter les bases référentes en matière de documentation du web. En première ligne, celle qui s’est constituée sous l’impulsion du MDN (Mozilla Developer Network).

We've gotten 60 contributors and a lot of followers since launching yesterday, and are extremely grateful for the community support!

We'll do a live Q&A session the week of Feb. 16, stay tuned!

— Open Web Docs (@OpenWebDocs) January 26, 2021