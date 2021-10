Oracle va ouvrir 2 « régions cloud » en France

Oracle a confirmé investir dans l’extension de son réseau mondial de datacenters dédiés à la fourniture de services cloud. La multinationale technologique américaine ambitionne en effet d’inaugurer 14 « régions cloud » supplémentaires dans les prochains mois.

Les premiers pays concernés sont : la France (à Marseille, comme prévu), l’Italie, l’Espagne, la Suède, Israël, Singapour, l’Afrique du Sud, le Mexique et la Colombie.

Par la suite, d’autres régions cloud Oracle seront ouvertes aux Émirats arabes unis (à Abu Dhabi), en Arabie Saoudite, au Chili et, à nouveau, en France (en Île-de-France) et en Israël.

La multinationale américaine opère actuellement dans 23 régions cloud commerciales, 7 gouvernementales, et plusieurs régions de sécurité nationales et dédiées. D’ici la fin de l’année 2022, ce sont donc au moins 44 régions cloud dont Oracle aura la charge.

L’entreprise cherche à la fois à répondre aux attentes de clients d’Oracle Cloud Infrastructure (OCI) en matière de localisation des données – l’ambition étant de mettre en place au moins deux régions cloud dans la plupart des pays où le groupe opère. La firme, par ailleurs, ne veut pas se laisser distancer par les principaux hyperscalers (les fournisseurs mondiaux du cloud public) : Amazon Web Services (AWS), Microsoft (Azure), Google, Alibaba Cloud et IBM.

Ces derniers mois, « nous avons introduit plusieurs centaines de nouveaux services et fonctionnalités cloud », a déclaré Clay Magouyrk, vice-président exécutif d’Oracle Cloud Infrastructure (OCI). « Avec les régions cloud supplémentaires, davantage organisations pourront utiliser nos services cloud pour soutenir leur croissance et leur succès global. »

I’m excited about our plans to expand the @OracleCloud global footprint. OCI has seen strong growth, and we're building on our progress by opening 14 new #cloud regions in the upcoming year. https://t.co/NAjv9d8aM4 pic.twitter.com/m8yoXQIIvb

— Clay Magouyrk (@ClayMagouyrk) October 12, 2021