Oracle Database : une perche tendue aux développeurs

Expérimenter Oracle Database 23c avant sa disponibilité générale ? Pour ça, il y a le programme bêta, accessible sur demande depuis fin 2022.

Une autre option vient de s’y ajouter : une édition gratuite du DBMS. Elle cible les développeurs, avec la particularité de ne pas nécessiter de compte. Pour le moment, trois possibilités de déploiement. Soit un RPM (qui nécessite au minimum OL8 / RHEL 8), soit la VM Oracle Database AppDev pour VirtualBox, soit une image Docker. On nous promet aussi une version Windows.

Pour le support, c’est sur les forums Oracle. Quelques questions y ont déjà émergé, concernant notamment des régressions sur les requêtes spatiales ou sur l’imbrication de fonctions JSON.

Cette version gratuite d’Oracle Database 23c est limitée en termes de capacité (12 Go de données sur disque, 2 Go de RAM, 2 threads CPU). Elle l’est aussi en termes de fonctionnalités. Les droits d’utilisation sont restreints, par exemple, pour le module Oracle Partitioning, pour l’ACFS (clustering) et pour les modules de backup.

On n’a par ailleurs pas encore accès à l’ensemble des fonctionnalités que proposera Oracle Database 23c lors de sa disponibilité générale. Pour le moment, on peut notamment expérimenter les procédures stockées en JavaScript (via GraalVM), l’API OKafka et les passerelles documents JSON – données tabulaires.

